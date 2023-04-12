Чи знаєте ви, як часто потрібно міняти килим? Звичайно, немає точної відповіді на це питання. Усе залежить від матеріалу, рівня засмічення, розташування тощо. Дизайнери та експерти з прибирання розповіли, як часто треба змінювати килим залежно від конкретних факторів.

Зверніть увагу Як вигідно купити житло у Києві: український девелопер анонсував весняну акцію

Скільки часу можна використовувати килим

Килим зазвичай слугує від 5 до 15 років, тому з таким великим діапазоном важливо знати, коли настав час його замінити,

– говорить фахівчиня Кріс Кель.

Дизайнер інтер'єрів Артем Кроповінський каже, килим варто змінювати кожні 10 років. Проте, якщо ви добре доглядали за ним та він досі в чудовому стані, потреби купляти новий немає.

Килим, який лежить у коридорі чи на сходах, треба змінювати швидше, ніж килим у кімнаті, наприклад спальні чи кабінеті.

Коли треба точно замінити

Змінився колір

Якщо світлий килим став коричневим або темно-синій килим висвітлюється до блакитного, це означає, що килим треба замінити.

"Деякі килими з часом втрачають свій колір через вплив сонячного світла. Якщо ваш килим змінив колір і ви не можете вивести плями, пора його замінити", – каже експертка з чищення килимів Лілі Камерон.

З'явилася або посилилась алергія

Ще одна ознака, на яку ви могли раніше не звертати увагу. Якщо у вас з'явилися симптоми алергії, яких раніше не було, або алергія посилилась, погляньте на свій килим. Він міг легко стати причиною поганого самопочуття.

Килими затримують пил, бруд, шерсть домашніх тварин, слину та інші частинки, які посилюють алергію та астму. Якщо ваш килим викликає алергічні реакції або має неприємний запах, час його замінити,

– додає Камерон.

Старі килими можуть викликати алергію / Фото Pexels