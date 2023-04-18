Стоит ли стелить ковер в спальне: какие здесь преимущества

Ковер обычно стелют в спальне, но многие считают его ненужной вещью. Какие преимущества ковра над незастеленным полом – узнайте дальше.

Ковер именно в спальне очень нужен. Он ведь создает уют и дает тепло. Ни одно другое напольное покрытие не доставляет столько удовольствия. Вставать по утрам босиком на мягкий и теплый ворс гораздо приятнее, чем на холодный пол. Кроме того, ковровое покрытие обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Обратите внимание Как выгодно купить жилье в Киеве: украинский девелопер анонсировал весеннюю акцию

Преимущества ковра в спальне

Ковер в спальне имеет следующие преимущества:

эстетический внешний вид;

длительный срок годности;

шумоизоляция;

сохранение тепла;

большой выбор цветов и текстуры.

Ковер добавляет уюта в спальне / Фото Unsplash

Люди, не любящие ковры, говорят, что они плохо влияют на аллергиков. Мол, на ворсе накапливается пыль, которая поднимается во время ходьбы и усугубляет симптомы. На самом деле пыль не поднимается выше, чем на метр, поэтому не попадает в легкие. С этой проблемой легко справится пылесос.

Как выбрать качественный

Практичным и гипоаллергенным вариантом будет ковер из искусственного полиамида. Длина ворса бывает разная. Высокий ворс – мягкий и приятный к ногам, но быстро мнется и требует частой чистки. Люди предпочитают среднюю длину.

Важную роль играет плотность ковра. Плотная, а значит качественная ткань, не так "забивается" пылью и дольше выглядит новой.