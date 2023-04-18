Стоит ли стелить ковер в спальне: какие здесь преимущества
Источник:room to do
Ковер обычно стелют в спальне, но многие считают его ненужной вещью. Какие преимущества ковра над незастеленным полом – узнайте дальше.
Ковер именно в спальне очень нужен. Он ведь создает уют и дает тепло. Ни одно другое напольное покрытие не доставляет столько удовольствия. Вставать по утрам босиком на мягкий и теплый ворс гораздо приятнее, чем на холодный пол. Кроме того, ковровое покрытие обладает отличными звукоизоляционными свойствами.
Обратите внимание Как выгодно купить жилье в Киеве: украинский девелопер анонсировал весеннюю акцию
Преимущества ковра в спальне
Ковер в спальне имеет следующие преимущества:
- эстетический внешний вид;
- длительный срок годности;
- шумоизоляция;
- сохранение тепла;
- большой выбор цветов и текстуры.
Люди, не любящие ковры, говорят, что они плохо влияют на аллергиков. Мол, на ворсе накапливается пыль, которая поднимается во время ходьбы и усугубляет симптомы. На самом деле пыль не поднимается выше, чем на метр, поэтому не попадает в легкие. С этой проблемой легко справится пылесос.
Как выбрать качественный
Практичным и гипоаллергенным вариантом будет ковер из искусственного полиамида. Длина ворса бывает разная. Высокий ворс – мягкий и приятный к ногам, но быстро мнется и требует частой чистки. Люди предпочитают среднюю длину.
Важную роль играет плотность ковра. Плотная, а значит качественная ткань, не так "забивается" пылью и дольше выглядит новой.