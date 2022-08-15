Об этом сообщил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. По его словам, даже в 2008 году в США не наблюдалось столь резкого падения цен на новостройки.

Читайте также Новостройки Киева с лучшими видовыми квартирами

Рынок недвижимости не может долго идти на убыль

Гончаров пишет, что недвижимость в Киеве рухнула, в среднем на 50%. При этом, по оценкам экспертов, первоначальный рынок практически остановился.

Опасаюсь, что дна мы еще не достигли,

– констатирует он.

Директор по развитию розничного бизнеса "Правэкс Банк" Владимир Черненький добавил, что старт новых объектов в ближайшее время не планируется. А объекты, имеющие степень готовности менее 80%, сейчас имеют очень малую вероятность активного возобновления строительства.

Информацию эксперта подтвердили и на строительном рынке, добавив, что в условиях падения спроса и цен компании попали в очень трудную ситуацию, при которой до 30% компаний могут обанкротиться.

Альтернативные сценарии для застройщиков

Прогноз по прекращению работы ряда украинских застройщиков выдвинул также соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development. Он считает, что важным изменением украинского девелопмента станет укрепление позиций лидеров рынка. Чтобы избежать банкротства, молодые компании будут сливаться в холдинги. Часть из них могут поглотить сильные игроки.

Также следует ожидать появления на рынке новых иностранных игроков как инвестиционных фондов, так и девелоперов и строительных компаний, что может коренным образом изменить структуру украинского первичного рынка недвижимости. Это касается западного региона Украины и нескольких крупных городов, в частности Киева.