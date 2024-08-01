Тесную "будку" без света, воды и мебели продают за 90 тысяч долларов: почему такая высокая цена

Крошечный домик без коммуникаций и мебели продают за около 4,7 миллиона гривен. Риелторы говорят, что жилье имеет одно очень весомое преимущество.

Главная его особенность – она расположена у моря. Также из дома можно любоваться живописными локациями, например Old Harry Rocks и The Needles, что на острове Уайт в Великобритании.

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"Будка" за 90 тысяч долларов

Деревянная "будка" размером всего 2,4 на 1,5 метра расположена на пляже курортного городка. Говорится о Свонейдж в графстве Дорсет.

Внутри там почти ничего нет из мебели: скамейка, столик, две полки и несколько крючков для полотенец. Дополнительное место для хранения доступно на чердаке.

Крыша домика – железобетонная с деревянным каркасом, поэтому конструкция прочная. Неподалеку есть доступ к пресной воде, а также общественный туалет.

Вид на море / Фото BNPS

"Будка" расположена в очень замечательном месте – возле пляжа Свонейджа, который уже 23 года подряд награждают "голубым флажком". Это награда за золотистый песок и прозрачную воду. А рядом расположены самые дорогие пляжные домики в Британии.

Они имеют отличный инвестиционный потенциал – в разгар лета такие домики можно сдаваться в аренду за 200 фунтов стерлингов в неделю,

– отмечает агент по продаже недвижимости.

Риэлторы надеются, что домик вызовет заметный интерес со стороны покупателей. Ведь шанс приобрести такую собственность выпадает на рынке нечасто.