Во Львове продают крошечную квартиру в ужасном состоянии: цена удивила всех

На Левандовке продают маленькую однокомнатную квартиру в очень плохом жилом состоянии. Кроме цены за само помещение, нужно будет вложить еще много средств на капитальный ремонт.

Крошечная квартира расположена в доме на углу улиц Левандовской и Шевченко, что в Железнодорожном районе. Стоимость квартиры составляет 32 тысячи долларов, то есть около 1,2 миллиона гривен, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлении с OLX.

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Заброшенная квартира за более чем миллион гривен

Общая площадь квартиры составляет 30 квадратных метров, а кухни – 9 квадратов. В доме есть отдельная спальня, ванная комната и туалет, но состояние жилья просто ужасное. На каждом шагу беспорядок, лежит много хлама и мусора, ободранные стены, пол и мебель. Очевидно, квартиру очень давно не обновляли, а может, вообще этого не делали.

Новому владельцу или владелице, видимо, полностью придется избавиться от старой мебели и сантехники и сделать ремонт, но сначала – сделать генеральную уборку.

В квартире давно не делали ремонт / Фото OLX

Автор объявления говорит, что отопление в квартире индивидуальное, также есть маленький двор.

Что говорят пользователи соцсетей

В соцсетях люди активно комментируют состояние и стоимость квартиры, и в основном все шокированы ценой, за которую продают квартиру.

Пользователи пишут, что на обновление жилья придется вложить цену квартиры или даже больше. Некоторые предполагают, что ремонт обойдется в 30 тысяч долларов.