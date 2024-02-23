Крихітна квартира розташована в будинку на розі вулиць Левандівської та Шевченка, що в Залізничному районі. Вартість помешкання становить 32 тисячі доларів, тобто близько 1,2 мільйона гривень, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошенні з OLX.

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Занедбана квартира за понад мільйон гривень

Загальна площа квартири становить 30 квадратних метрів, а кухні – 9 квадратів. У будинку є окрема спальня, ванна кімната й туалет, але стан житла просто жахливий. На кожному кроці безлад, лежить багато непотребу та сміття, обдерті стіни, підлога та меблі. Очевидно, квартиру дуже давно не оновлювали, а може, взагалі цього не робили.

Новому власнику чи власниці, мабуть, повністю доведеться позбутися старих меблів і сантехніки та зробити ремонт, але спершу – зробити генеральне прибирання.

У квартирі давно не робили ремонт / Фото OLX

Автор оголошення каже, що опалення у квартирі індивідуальне, є також маленьке подвір'я.

Що кажуть користувачі соцмереж

У соцмережах люди активно коментують стан і вартість квартири, і здебільшого всі шоковані ціною, за яку продають квартиру.

Користувачі пишуть, що на оновлення житла доведеться вкласти ціну квартири або й більше. Дехто припускає, що ремонт обійдеться в 30 тисяч доларів.