Приходится ползать: женщина показала свою крошечную спальню в доме на колесах

В тиктоке Бреша рассказывает о своей жизни в крошечном домике на колесах. А еще показывает, как она самостоятельно обновляет свое жилье. Ее дом действительно очень уютный, но спальня испугала большинство пользователей.

Бреша переехала в домик на колесах, чтобы экономить на проживании. Внешне это очень милое жилье светлого цвета с плоской крышей. Оно имеет площадь 37 квадратов, но, к сожалению, на спальню приходится буквально несколько квадратов.

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Потолок в спальне такой низкий, что надо ползать

На одном из видео видно, как Бреша застилает свою кровать. Она даже не может разогнуться, чтобы стать в полный рост. Часто женщине приходится ползать, ведь спина от постоянных наклонов очень устает.

Как Бреша меняет постель и застилает постель: видео

Автор видео признается, что заранее знала об этом понимала, что проводить время в спальне иногда будет трудно. Но она говорит, редко занимается этим.

Лично меня это не беспокоит. Жалею, что моя спальня там только тогда, когда нужно застелить кровать или когда делаю ремонт. Приходится дольше сгибаться,

– говорит Бреша.

Спальня едва не упирается в потолок по одной причине – ее сделали на втором уровне, который специально отделили. То есть это как второй этаж двухуровневой кровати. Все остальные комнаты в автофургоне полноразмерные.



Спальня на втором уровне одной комнаты / Скриншот видео

Большинство пользователей пишут, что жить в такой спальне – плохая идея. "У меня болит спина, когда я смотрю на это", "Слишком замкнутая. У меня буквально случился бы приступ паники", – отреагировали комментаторы.

Но были и те, кто поддержали Брешу и написали, что домик очень милый. Он в теплых тонах и обустроен по принципу минимализма, поэтому не может не нравиться.