Эмбер построила семейный дом на земельном участке своих друзей в английском городке Тотнес. Это место ей очень понравилось из-за возможности жить "вне сети".

Обратите внимание "Самый маленький в мире офис": как женщина обустроила уютное рабочее место в своем шкафу

Какое жилье построила женщина из металлолома и использованных материалов

Британка очень трудолюбивая и изобретательная. Она сама выращивает пищу, а также начала собственный бизнес. Женщина производит многоразовые гигиенические полотенца на швейной машине, работающей от солнца.

Но на этом Эмбер не остановилась – она построила жилье для своей семьи почти полностью из лома и вторичного сырья. Внутри можно увидеть уютную кухню и санузел, а также отдельную детскую комнату на чердаке.

Наши друзья купили эту землю с намерением создать своеобразное сообщество, объединенное не деньгами, а временем, проведенным вместе, дружбой и взаимопониманием. Я просто влюбилась в это место, в его прекрасный дух и атмосферу,

– поделилась британка.



Дом, который британка построила собственноручно / Фото SWNS

Эмбер, ее партнер и двое детей не единственные, кто живет на этой территории. Участок постепенно превратился в небольшое поселение из 16 человек.

Всегда мечтала жить вне сети – это удивительно. Поскольку выросла в 90-х годах в доме, окруженном большими болотами, то постоянно лазила по деревьям и не видела родителей от завтрака до полудня. Однако сейчас жить вне общества очень трудно, поэтому наше сообщество объединяется и помогает друг другу,

– говорит женщина.

Дети Эмбер посещают общеобразовательную школу, а в свободное время навещают своего отца.