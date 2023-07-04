Четыре новых жилых домика расположены на автостоянке Хавелл-роуд. Каждый вмещает кровать, туалет и USB-зарядку. Освещение произведено с помощью солнечных батарей.

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Великолепная возможность для бездомных

Это не первый случай, когда в городе реализуется подобный проект маленьких домов. В 2022 году прошлым летом два таких дома установили близ Сент-Дэвид-Хилл. Это помогло 15 бездомным получить постоянное жилье, а впоследствии даже вдохновиться на собственное.

Мартин Пирс, ведущий советник по предотвращению бездомности, сказал, что над проектом работала целая группа людей. Были специалисты, которые сами направляли бездомных в домики.

"Жилищами пользуются лица, у которых пока нет альтернативного варианта размещения", – говорят эксперты.

В домиках часто проводит "проверки благосостояния" организация, заботящаяся об уязвимых группах населения. Помещения не замкнуты, поэтому к ним имеют доступ все, кто в этом нуждается.

Обратите внимание! Посмотреть, как выглядят домики внутри, вы можете по ссылке на видео.