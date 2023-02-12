Наследие поколений: 3 старейших здания Львова, которые стоит увидеть каждому

Львов – популярный туристический город с богатой и интересной историей. Едва ли не самым ярким украшением этого славного мегаполиса является архитектура, а некоторые сооружения являются "сверстниками" Галицко-Волынского княжества.

Доминиканский собор, костел Иезуитов, собор Святого Юра, Успенская церковь – самые популярные туристические локации во Львове, которые перенесут вас во времена барокко и Ренессанса. Знали ли вы, что древнейшим сооружением в городе является святыня, которую гипотетически основал сын Даниила Галицкого Лев Данилович?

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Знакомим вас с увлекательными страницами истории древнейших построек города Льва.

Храм святого Иоанна Крестителя

Этот архитектурный памятник исследователи считают старейшим во Львове, хотя до сих пор ведется дискуссия о точной дате основания церкви. Деревянный храм на месте современного, вероятно, появился в 1234 году.

Храм святого Иоанна Крестителя. Современный вид / Фото Фотографии Старого Львова

Впрочем, более популярная версия основания храма святого Иоанна Крестителя связана с именем сына Даниила Галицкого и его супругой. Считается, что Лев Данилович подарил тогдашний костёл своей молодой княжне Констанции в 1270 году. Эта дата даже была выбита на табличке, которая до второй половины XIX века украшала арку, соединявшую алтарь с другой частью храма.

Древнейшее документальное упоминание об этой святыне датировано 1371 годом. Храм приобрел современный вид часовни в 1887 году во время перестройки, которой руководили архитекторы Тадеуш Мюнних и Юлиан Захаревич. Храм святого Иоанна Крестителя ныне относится к УГКЦ – его можно посетить по адресу площадь Старый Рынок, 1.

Церковь святого Николая

Этот храм традиционно считается одним из древнейших во Львове, наряду с храмом святого Иоанна Крестителя. По преданию, церковь мог основать сам Даниил Галицкий около 1264 года, но точной даты нет. Проведённые в 1978 году археологические раскопки подтвердили появление святыни в XIII веке.

Церковь Святого Николая. Современный вид / Фото Фотографии Старого Львова

Сооружение долго служило семейной усыпальницей галицко-волынских князей, а летописи свидетельствуют, что во дворе храма находилась княжеская казна.

Масштабные пожары 1623 и 1800 годов коренным образом изменили первоначальный облик церкви. Однако святыня все же сохранила черты старинной архитектуры после многочисленных перестроек, в частности, армянской и балканской традиций.

Церковь Святого Николая сначала принадлежала греко-католической церкви, а после Второй мировой войны перешла в Московский патриархат РПЦ (1946). С 2018 года святыня находится под юрисдикцией Православной церкви Украины. Найти его можно на улице Богдана Хмельницкого, 28а.

Монастырь святого Онуфрия

Мало сведений сохранилось о периоде основания монастыря; впрочем, исследователи связывают его появление с XIII веком. Нынешняя величайшая святыня Польши – образ Матери Божьей Ченстоховской, нарисованный евангелистом Лукой – вероятно, хранилась именно в монастыре святого Онуфрия. Икона попала в Польшу в конце XIV века.

Монастырь святого Онуфрия. Современный вид / Фото Фотографии Старого Львова

Едва ли не самой большей изюминкой в истории этого здания является его связь с развитием украинского книгопечатания. Иван Федоров основал в помещении монастыря типографию в 1573 году. Там и были созданы знаменитые "Апостол" и "Букварь". Предполагается, что сам первопечатник был похоронен на территории монастыря в 1583 году.

Сегодня Монастырь Св. Онуфрия Провинции Отцов Василиан Святейшего Спасителя в Украине подчиняется УГКЦ. Расположен архитектурный памятник на улице Богдана Хмельницкого, 36.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Анастасия Доскоч