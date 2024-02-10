В какой цвет покрасить стены на кухне, если шкафы серые: вот три удачных варианта

Серый имеет плохую репутацию, потому что его часто встречаясь в списке устаревших цветов для дизайна кухни. Но на самом деле это универсальный тон, который будет в тренде всегда. Главное – создать удачный фон для серых шкафов, а значит позаботиться о правильном цвете стен.

В общем серый сочетается со многими оттенками, но дизайнеры решили подобрать три варианта, которые дополнят его на кухне лучше всего. И это не белый или черный, а значительно интереснее или даже неожиданные тона.

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Горчично-желтый

Серые кухонные шкафы на фоне горчично-желтых стен / Фото deVOL Kitchens

Если подбирать яркий цвет, который будет прекрасно сочетаться с серым, то это однозначно желтый. А точнее его горчичный оттенок, который создаст интересный контраст в сердце вашего дома. Это достаточно смелый выбор, на который решится не каждый, однако ему есть место в мире дизайна.

Бледно-розовый

Темно-серая кухня с розовыми стенами / Фото Neptune

Дизайнеры говорят, что бледно-розовый оттенок является "шикарным компаньоном серого". Он вносит на кухню ощущение романтики и современности, создавая баланс между теплом и прохладой. Кроме того, для визуального интереса можно подобрать узорчатую плитку для задней панели.

Бежевый

Стены теплого бежевого оттенка на кухне со светло-серыми шкафами / Фото deVOL Kitchens

Многие думают, что бежевый и серый не сочетаются, потому что первый является теплым цветом, а второй – холодным. Но на самом деле это не так, потому что бежевые стены добавляют мягкого контраста и глубины на кухне со светло-серой мебелью, одновременно не перегружая пространство. И вообще все теплые нейтральные цвета являются идеальным вариантом для дизайна кухонь в традиционном стиле.