Как часто нужно менять обычные кухонные предметы: вот ответ

Все имеет срок годности: от чистящих средств до кухонной техники. Узнайте, как часто нужно менять кухонные предметы, которые вы используете каждый день.

Если не менять кухонные предметы тогда, когда советуют специалисты, это может негативно повлиять на здоровье. Как часто это нужно делать – читайте дальше.

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Губки

Они содержат воду, поэтому являются средой для размножения плесени и бактерий. Губкой можно пользоваться 2 – 3 недели. Однако это при условии, что вы будете ее тщательно очищать с мылом после каждого использования.

Полотенце

Многие люди используют кухонные полотенца в качестве надежной альтернативы одноразовым бумажным полотенцам. Но кухонные полотенца содержат микробы, поэтому их следует часто стирать. Это нужно делать через день.

Когда на полотенце будут пятна, которые не будут отпираться, пора его выбросить.

Пищевые контейнеры

Пластиковые контейнеры следует менять каждые три года. Соблюдение этого практического правила поможет оградиться от любого химического разрушения пластика.

Если вы покупаете стеклянные контейнеры, то новые нужно покупать каждые 10 – 15 лет.

Разделочные доски

Эксперты говорят, что их следует менять раз в год. Независимо от того, пластиковая это деревянная доска. Она – не вечна.

Острые ножи постоянно оставляют микропорезы, в которых развиваются бактерии. Обязательно храните разделочные доски в чистом месте, дезинфицируя после каждого использования водой с мылом.

Водяные фильтры в холодильнике

Сначала ознакомьтесь с рекомендациями производителя о том, когда следует менять фильтр в холодильнике. Как правило, это нужно делать каждые 6 месяцев.

Чтобы заменить фильтр, перекройте подачу воды. Слейте оставшуюся воду из трубопровода и фильтра. Извлеките старый фильтр и установите новый.