Сменить кухонные столешницы – отличное решение, чтобы бюджетно обновить кухню без ремонта. Дизайнеры предложили несколько вариантов столешниц, практичных, эстетически привлекательных и долговечных.

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Жаркостойкая кухонная столешница

Если заглянуть на кухне ресторанов, то можно увидеть, что там всегда есть столешницы. из ржавостойкой стали. Шеф-повар может легко сдвинуть горячую сковороду с плиты на столешницу, и на ней не останется никаких повреждений. Ржавостойкая сталь – это также очень крепкий материал.

Однако столешница из этого материала не подходит под каждый интерьер, ведь кажется "слишком промышленной". В таком случае можно выбрать медную или латунную столешницы. Подобно ржавчинной стали, эти поверхности обладают антимикробными свойствами, но за ними немного трудно ухаживать.

Еще одним и очень популярным выбором является гранитная столешница, которая выдержит почти все, что вы на нее бросите. Однако этот материал потребует повторной герметизации примерно каждые десять лет.

Прочная кухонная столешница

Какой прочный материал для кухонной столешницы? Это звание точно заслуживает ржавчинная сталь, но есть еще несколько вариантов.

Дизайнеры говорят, что хорошим вариантом будет искусственный кварц как более дешевая альтернатива мрамору. "Он устойчив к пятнам и высоким температурам, поэтому является отличным вариантом для мест с интенсивным движением людей. И это вариант, не требующий особого ухода", – рассказали специалисты.

Бетонные столешницы на кухне в современном стиле / Фото Future

Если вы хотите установить кухонные столешницы, что будут устойчивы к царапинам, то отличным вариантом будут бетонные. Они отлично подходят для дизайна кухонь в современном стиле, как на фото выше.