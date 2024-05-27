Как в фильме ужасов: в Шотландии продают "кукольный дом" с окнами в каждой комнате

В Шотландии продают необычный дом, который назвали кукольным. Он действительно напоминает игрушечное жилье Барби, ведь в нем видно все, как на ладони.

В сети домик уже обсудили "с головы до ног". Пользователи удивляются, как в нем вообще можно жить, если с улицы будет виден каждый шаг хозяев.

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"Как в фильме ужасов"

Двухэтажный дом имеет аж 6 спален, в каждой из которых есть окна от пола до потолка. Панорамные окна всегда считают большим преимуществом, но не в этом случае. Поскольку они выходят в сторону улицы, соседи и все прохожие видят все, что происходит в комнате.

В сети дом назвали "кошмарным" как раз из-за окон. Многим он напомнил кукольный домик – большие окна есть даже в ванной и туалете.

Это мой кошмар. Я действительно ненавижу идею, что люди могут заглядывать в мой дом, я чувствую, что мой собственный дом должен быть частным, а я не должен волноваться, что кто-то смотрит на меня, когда я отдыхаю на диване",

– написал пользователь.

"Это – ужас. Я всегда ненавидел идею о таком количестве окон и о том, что меня видно почти везде. Это как в фильмах ужасов", – прокомментировал еще один мужчина.

"Скромный и частный"

Агенты по недвижимости все же подают это как преимущество: "Великолепные панорамные окна с видом на город Глазго".

Дом рекламируют как "скромный, частный отдельный дом с прекрасным индивидуальным архитектурным дизайном". В объявлении указано, что жилье отремонтировали и перепланировали, чтобы "продемонстрировать оригинальный дизайн ар-деко 1930-х годов, удачно совмещенный с современной отделкой".

Среди преимуществ агенты также указывают большой вход с навесом, интегрированную коммуникационную систему, красивый кафельный пол с подогревом.