У мережі будиночок вже обговорили "з голови до ніг". Користувачі дивуються, як у ньому взагалі можна жити, якщо з вулиці буде видно кожен крок господарів.

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"Як у фільмі жахів"

Двоповерховий будинок має аж 6 спалень, у кожній з яких є вікна від підлоги до стелі. Панорамні вікна завжди вважають великою перевагою, але не в цьому випадку. Оскільки вони виходять у бік вулиці, сусіди та всі перехожі бачать все, що відбувається в кімнаті.

У мережі будинок назвали "кошмарним" якраз через вікна. Багатьом він нагадав ляльковий будиночок – великі вікна є навіть у ванній та туалеті.

Це мій кошмар. Я справді ненавиджу ідею, що люди можуть заглядати в мій будинок, я відчуваю, що мій власний дім повинен бути приватним, а я не повинен хвилюватися, що хтось дивиться на мене, коли я відпочиваю на дивані",

– написав користувач.

"Це – страхіття. Я завжди ненавидів ідею про таку кількість вікон і про те, що мене видно майже всюди. Це як у фільмах жахів", – прокоментував ще один чоловік.

"Скромний і приватний"

Агенти з нерухомості все ж подають це як перевагу: "Чудові панорамні вікна з виглядом на місто Глазго".

Будинок рекламують як "скромний, приватний окремий будинок з прекрасним індивідуальним архітектурним дизайном". В оголошенні зазначено, що житло відремонтували та перепланували, щоб "продемонструвати оригінальний дизайн ар-деко 1930-х років, вдало поєднаний із сучасною обробкою".

Серед переваг агенти також вказують великий вхід із навісом, інтегровану комунікаційну систему, красиву кахельну підлогу з підігрівом.