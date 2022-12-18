Жилье со столетней историей: во Львовской области распродают отреставрированные дома

Основатель фонда "Спадщина.UA" Анна Гаврилов продолжает ревитализировать дома во Львовской области. Один из таких в поселке городского типа Поморяне Золочевского района приобрели молодые супруги из Киева.

Анонсированный в начале октября темно-зеленый домик стал не первым объектом, выставленным на продажу. Раньше женщина реализовала проект в селе Воловое.

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Что известно о доме

Как рассказала инициатор ремонта, в столетнем доме оставили родной пол и потолки. Что особенно актуально сегодня – здесь есть два полностью исправных отопительных средства – глиняная и керамическая печки.

В доме есть глиняная и керамическая печи / Фото фейсбук Анна Гаврилов

В доме есть глиняная и керамическая печи / Фото фейсбук Анна Гаврилов

Во дворе сохранились дополнительные хозяйственные постройки. Кроме того, на участке высажены деревья, поэтому территория напоминает настоящий музей под открытым небом.



Отреставрированный дом / Фото фейсбук Анна Гаврилов

Будущие хозяева забрали ее даже без предварительного обзора на стадии анонса и трех фото – окна, плитки и фрагмента комнаты,

– рассказывает Гаврилов.

Она добавляет, что анонсированный в конце октября пакет предложений снизился, ведь потенциальные покупатели зарезервировали еще не анонсированные проекты.

Работы по ним вот-вот завершатся, и мы с радостью поделимся с вами фотографиями результатов. Поэтому приглашаем не пугаться объектов "до". Доверяйте нам – они все в завершении прекрасны! Плюс, будущий хозяин активно участвует в технических и эстетических решениях – мы ревитализуем домик вместе,

– отмечает женщина.



Отреставрированный дом / Фото фейсбук Анна Гаврилов

По ее словам, сейчас в Поморянах производится ремонт в нескольких домах. Также в каталоге есть интересный участок под застройку у реки.



Интерьер отреставрированного дома / Фото фейсбук Анна Гаврилов