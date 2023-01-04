Цены на новое жилье во Львовской области идут на убыль: какие квартиры подешевели больше всего

В этом году Львовская область стала одним из регионов, где зафиксирован рекордный рост стоимости квадратного метра в новостройках. Это объясняется относительным уровнем безопасности и удорожанием строительных материалов.

По состоянию на начало января средняя цена в новостройке по Львовской области составляет 35 700 гривен. При этом в нескольких сегментах наблюдается понижение цены, информирует 24 канал.

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Как изменились цены на жилье во Львовской области в 2022 году

За прошлый год средняя цена за квадратный метр во львовской новостройке выросла на рекордные 80%, в области этот рост составил 66%. Самая дешевая однокомнатная квартира в новом доме стоит более 2 миллионов гривен. При этом рост цен не подкреплен спросом. Заинтересованность в покупке квартиры на Львовщине упала вполовину показывает статистика Google Trends.

Среди факторов, оказавших влияние на подорожание, выделяют:

рост курса доллара;

удорожание или разрушение логистики;

уничтоженные или оккупированные заводы.



Средняя стоимость квартиры в новостройке на Львовщине / Инфографика ЛУН

Несмотря на эту ситуацию, строительство во Львовской области продолжается, так же функционируют отделы продаж девелоперских компаний. По данным ЛУН Місто, в декабре в области продавали 219 квартир в новостройках. В начале 2023 года их количество сократилось до 218.

Какие классы жилья самые дешевые



Средняя цена квадратного метра в новостройках Львовской область / Инфографика ЛУН

В начале января самой дешевой является стоимость квадратного метра в эконом-классе – в среднем 26 800 гривен. По сравнению с декабрем цена снизилась на 800 гривен.

Менее заметное удешевление всего на 200 гривен наблюдается в комфорт-классе. Сейчас квадратный метр обойдется примерно в 32 300 гривен.

Наибольшее падение показал бизнес-класс, где медиа стоимость в январе упала до 44 600 гривен.

А вот премиум-сегмент наоборот – подорожал. Квадратный метр обойдется в 65 500 гривен.