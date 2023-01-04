Станом на початок січня, середня ціна в новобудові по Львівській області становить 35 700 гривень. При цьому у кількох сегментах спостерігається зниження ціни, інформує 24 канал.

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Як змінилися ціни на житло у Львівській області у 2022 році

За минулий рік середня ціна за квадратний метр у львівській новобудові виросла на рекордні 80%, в області це зростання становило 66%. Найдешевша однокімнатна квартира у новому будинку коштує більше ніж 2 мільйонів гривень. При цьому зростання цін не підкріплено попитом. Зацікавленість у купівлі квартири на Львівщині впала вполовину – показує статистика Google Trends.

Серед факторів, які вплинули на подорожчання, виділяють:

зростання курсу долара;

здорожчання або руйнування логістики;

знищені або окуповані заводи.



Середня вартість квартири в новобудові на Львівщині / Інфографіка ЛУН

Попри цю ситуацію, будівництво на Львівщині триває, так само функціонують відділи продажів девелоперських компаній. За даними ЛУН Місто, у грудні в області продавали 219 квартир у новобудовах. На початку 2023 їх кількість скоротилася до 218.

Які класи житла найдешевші



Середня ціна квадратного метра у новобудовах Львівщини / Інфографіка ЛУН

На початку січня найдешевшою є вартість квадратного метра в економкласі – в середньому 26 800 гривень У порівнянні із груднем ціна знизилася на 800 гривень.

Менш помітне здешевлення, лише на 200 гривень, спостерігається у комфорт-класі. Зараз квадратний метр обійдеться приблизно у 32 300 гривень.

Найбільше падіння показав бізнес-клас, де медіанна вартість у січні впала до 44 600 гривень.

А ось преміум-сегмент навпаки – подорожчав. Квадратний метр обійдеться у 65 500 гривень.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта зазначив, що упродовж 2022 року ціни на київську нерухомість впали приблизно на 15 – 20%. Наразі ринок утримує стару ціну, а подальші зміни будуть залежати від ситуації в країні.