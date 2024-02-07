Сколько стоит приобрести квартиру на Львовщине: анализ рынка в январе

За прошлый месяц стоимость квадратного метра на Львовщине выросла на первичном рынке. Что касается цен на вторичке, то, например, стоимость однокомнатной квартиры немного снизилась.

В течение января на первичном рынке во Львовской области работали 92% отделов продаж новостроек. А на вторичном рынке зафиксировали рост показателя предложения на 15%. Об этом говорится в отчете аналитиков украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Какие цены на первичке и вторичке во Львовской области

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Львовщины составляет 40 526 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). В течение января цена выросла несущественно – на 2,3%.

Приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке стоит примерно 66 400 долларов. За январь стоимость снизилась на 0,37%, то есть фактически не изменилась. Цены на квартиры с несколькими комнатами немного повысились:

двухкомнатная – 91 165 долларов (+2,25%);

трехкомнатная – 112 638 долларов (+0,64%);

четырехкомнатная – 168 248 (+1,59%).

Стоимость жилья на обоих рынках на Львовщине / Данные DIM.RIA

В каких областях самые высокие цены на жилье в новостройках

Первое место среди областей занимает Закарпатская, где квадрат в новостройках стоит 43 764 гривны. На втором месте – Днепропетровская со средней стоимостью 40 739 гривен за квадратный метр. А третье место занимает Львовская область, где цена за квадрат примерно такая же – 40 526 гривен.

За январь на первичном рынке больше всего выросли цены в Кировоградской и Одесской областях – от +5 до +5,3%.