Сколько стоит приобрести квартиру на Львовщине: анализ рынка в январе
За прошлый месяц стоимость квадратного метра на Львовщине выросла на первичном рынке. Что касается цен на вторичке, то, например, стоимость однокомнатной квартиры немного снизилась.
В течение января на первичном рынке во Львовской области работали 92% отделов продаж новостроек. А на вторичном рынке зафиксировали рост показателя предложения на 15%. Об этом говорится в отчете аналитиков украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.
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Какие цены на первичке и вторичке во Львовской области
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Львовщины составляет 40 526 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). В течение января цена выросла несущественно – на 2,3%.
Приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке стоит примерно 66 400 долларов. За январь стоимость снизилась на 0,37%, то есть фактически не изменилась. Цены на квартиры с несколькими комнатами немного повысились:
- двухкомнатная – 91 165 долларов (+2,25%);
- трехкомнатная – 112 638 долларов (+0,64%);
- четырехкомнатная – 168 248 (+1,59%).
Стоимость жилья на обоих рынках на Львовщине / Данные DIM.RIA
В каких областях самые высокие цены на жилье в новостройках
Первое место среди областей занимает Закарпатская, где квадрат в новостройках стоит 43 764 гривны. На втором месте – Днепропетровская со средней стоимостью 40 739 гривен за квадратный метр. А третье место занимает Львовская область, где цена за квадрат примерно такая же – 40 526 гривен.
За январь на первичном рынке больше всего выросли цены в Кировоградской и Одесской областях – от +5 до +5,3%.