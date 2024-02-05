По состоянию на январь 2024 года самая высокая средняя стоимость за метр квадратный зафиксирована в столице. Цена составляет около 51 380 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные украинского маркетплейса DIM.RIA.

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В каких областях самые высокие цены за квадрат

В течение января больше всего выросли цены в Кировоградской и Одесской областях – от +5 до +5,3%. Однако в целом самую высокую среднюю стоимость зафиксировали в западном регионе.

Первое место среди областей занимает Закарпатская, где квадрат в новостройках стоит 43 764 гривны. На втором месте – Днепропетровская со средней стоимостью 40 739 гривен за квадратный метр. А третье место занимает Львовщина, где цена за квадрат примерно такая же – 40 526 гривен.

Что касается областей с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках, то в тройку вошли такие:

Запорожская – 23 463 гривны за квадрат;

Тернопольская – 24 910 гривен за квадрат;

Черниговская – 25 213 гривен за квадрат.



Цены на квадратный метр по Украине / Данные DIM.RIA

Сколько украинских семей купили жилье за сертификаты в январе

В рамках программы "еВідновлення" уже 500 украинских семей приобрели новое жилье за жилищный сертификат. Средняя сумма одного сертификата – 2,2 миллиона гривен.

Больше всего недвижимость покупали в Киеве и области, а также на Харьковщине, Николаевщине и Черниговщине. Чаще всего украинцы выбирали квартиры, только сотня из общего количества – это дома.