Купить жилье и избежать проблем: что учесть, выбирая квартиру в новостройке

Покупка квартиры в новостройке – ответственный шаг, требующий максимальной погруженности в процесс. Особенно в условиях военного положения.

Как отметила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, после 24 февраля украинские застройщики взяли временный тайм-аут, при этом не все вернулись на строительные площадки. Некоторые лишь имитируют активную деятельность.

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На что обратить внимание, покупая жилье в новостройке

Анализируйте реальное положение дел

Покупатели, которые сейчас решились на покупку квартиры в новостройке, должны, прежде всего, обратить внимание на реальную динамику строительства на площадке и оценить все риски, связанные с возможными задержками.

Из-за весенних, а иногда и летних простоев на площадках Киевщины, срок задержек теперь составит не менее 8 – 12 месяцев. Это при условии, что компании, которые по той или иной причине не брались за работу все это время, наладили процессы и запустили их в работу.

– объясняет Берещак.

Эксперт добавила, что сократить ожидания можно, если:

Обратить внимание на проекты с высокой степенью готовности – от 70%. Однако цена будет значительно выше. Обратить внимание на компании, которые не сбавляли темпы строительства.

Берещак говорит, что динамика строительства – важный показатель, чтобы реально оценить свои шансы, когда удастся получить ключи. В тёплый период она должна быть такой: не менее 1 – 2 этажей монолита или 7 – 10% готовности. И это при нарушенных логистических цепочках, проблемах с квалифицированными строительными кадрами и почти отсутствием продаж. В зимний период девелоперы тоже обязаны работать, в том числе заниматься внутренними отделочными работами либо благоустройством местности.

Комфорт – это важно

Не стоит забывать о проверке формата новостройки. Эксперт не советует уступать собственным комфортом ради цены или локации в центре города.

Лучше выбрать качественный комплекс в сегменте комфорта или бизнес-класса за городом, где будет полноценная многофункциональная инфраструктура, рекреационные зоны, социально-бытовые объекты, частная и защищенная от иностранцев территория. Это лучше, чем приобрести квартиру в муравейнике с минимальным набором удобств,

– подчеркнула Берещак.

Сейчас, по ее словам, есть несколько форматов, которые остаются в приоритете:

миниполис (город в городе);

экокомплексы (рекреационная инфраструктура, водоем на территории, лес/парк рядом);

полифункциональные кварталы (квартальная застройка и вся необходимая инфраструктура, создающая новые центры тяготения).

Также в условиях войны следует проверить, как девелопер успел позаботиться об организации безопасности и жизнедеятельности комплекса.

Проверка всех документов

Проверка всех документов и разрешений – правило, остающееся неизменным.

Пакет разрешительной документации, а в нем документы на землю, где проверяем сделку – аренда/собственность, срок действия договора, который не должен заканчиваться прямо под сдачу, целевое назначение, разрешение на строительство. Лицензию генподрядчика проверяем по-прежнему очень внимательно и придирчиво, а лучше – обращаемся за помощью к юристу,

– заметила Берещак.

Наконец, отдельно стоит провести аудит компании: оценить опыт на рынке, сданные проекты, темпы строительства, чтобы понять, с кем имеете дело.