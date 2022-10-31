Чего ожидать украинцам, которые готовы проинвестировать в недвижимость, рассказал эксперт по недвижимости Денис Петров.

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Что происходит на рынке недвижимости Киева: актуальное состояние и прогнозы

Вообще – почти дно. Дна пока не достигли, а когда достигнем – будет зависеть от зимнего периода. В общей сложности средняя стоимость по Киеву как была 1200 долларов (за квадратный метр – 24 канал), так и осталась. Есть ожидание, что будет удешевление, но не с украинской ментальностью,

– комментирует он ситуацию на первичном рынке недвижимости.

Эксперт подчеркнул, что спрос отсутствует из-за курсовой разницы и удорожания стройматериалов. К примеру, стекло в Украину поставляется из других стран, а из-за трудностей с логистикой сейчас цены на импорт увеличились.

Петров также описал структуру первичного рынка в Украине:

30% – инвесторы ;

; 30% – бизнесмены , покупающие недвижимость для дальнейшей реализации, в том числе для сдачи в аренду;

, покупающие недвижимость для дальнейшей реализации, в том числе для сдачи в аренду; 20 – 30% – граждане, покупающие себе или детям.

Сейчас денег на рынке нет, а если государство не покроет первые 60% частных инвесторов из-за доступной ипотеки, наступит коллапс. Уже большинство столичных застройщиков прекратили свою работу.

Также ухудшает положение закон, принятый Верховной Радой 20 сентября. Он вносит изменения в Налоговый кодекс по операциям с недвижимым имуществом. То есть, застройщики и девелоперы теперь обязаны использовать кассовые аппараты для операций с недвижимостью. Это, по мнению эксперта, вытеснит с рынка частных инвесторов.

Ведь до этого сфера находилась на сером рынке, куда государство не вмешивалось. Частные инвесторы заменяли собой государство и банки. Они практически кредитовали и инвестировали застройщиков. Это и являлось источником средств для строительства. В Европе этого давно нет. Банки были непричастны, потому что у нас нет регистрации первичных сделок. Сейчас ее пытаются ввести и облагать налогом,

– отметил Петров.

Ранее к процессу строительства был привлечен первичный инвестор, покупатель и застройщик, а потому об объеме этих сделок никто не знал, кроме отдела продаж самого застройщика.