Из-за постоянного риска обстрелов и выезда части населения в 2022 году цены на жилье в Одессе начали падать. Летом ситуация немного изменилась из-за повышенного спроса, но уже зимой средняя стоимость снова стала ниже. Об этом рассказал специалист по продаже квартир в Одессе, член ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Внученко.

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Сколько стоит купить жилье в Одессе

Ориентировочная стоимость однокомнатных квартир по районам:

Черемушки – от 10 тысяч долларов;

Приморский – от 20 тысяч долларов (средняя цена обычно выше);

Киевский – от 10 тысяч;

Молдаванка – от 10 до 100 тысяч;

Большой фонтан – от 21 до 320 тысяч (район в курортной зоне возле моря);

Аркадия – от 17 до 485 тысяч;

Пересыпь – от 10 до 57 тысяч;

Чубаевка – от 16 до 100 тысяч;

Сахалинчик – от 19 до 107 тысяч;

Черноморка – от 13 до 70 тысяч.

Самые дешевые квартиры

Специалист говорит, что бюджетное жилье в Одессе можно приобрести, если вложить средства на этапе строительства жилых комплексов. Например, маленькая квартира с одной комнатой в процессе строительства может стоить около 10 тысяч долларов.

Есть также дешевые варианты жилья, куда уже можно заселяться. Например, на проспекте Свододы продают смартквартиру площадью 14 квадратных метров за 12 990 долларов. Состояние квартиры за такую цену будет удовлетворительное – в ней нужно будет сделать косметический ремонт.