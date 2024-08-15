Квартира в Польше: какие сейчас цены на жилье и сколько времени нужно экономить

Цены на квартиры в Польше разные, на это влияет много факторов. В частности, в крупных городах экономить на собственное жилье нужно значительно дольше, чем на квартиру в городке или поселке.

Например, в Варшаве, Кракове, Гданьске или Вроцлаве средняя цена за квадрат может достигать 10 000 злотых и более. В менее населенных городах средняя стоимость ниже – от 5 000 до 7 000 злотых.

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Как долго надо экономить на квартиру в большом городе

Однокомнатная квартира в Варшаве стоит около 350 000 злотых, в Кракове – где-то 300 000 злотых.

Между тем средняя заработная плата в Польше составляет примерно 7 000 злотых в месяц. После уплаты всех налогов чистый доход составит где-то 5000 злотых.

Если предположить, что 50% своего дохода человек откладывает именно на квартиру, то ежемесячно он экономит 2500 злотых.

Чтобы узнать, сколько времени нужно накапливать на квартиру в Варшаве, надо ее среднюю стоимость разделить на сумму месячного сбережения. Если 350 тысяч злотых разделить на 2 500 злотых, получится 140. Именно столько месяцев нужно экономить пол зарплаты. Это равняется 11 годам и 8 месяцам.

Можно ли взять ипотеку

Чтобы упростить процесс покупки квартиры, можно взять ипотеку. В Польше банки предоставляют кредиты на срок до 30 лет. Это поможет уменьшить ежемесячные расходы, но увеличит общую сумму кредита из-за процентов.

Обычно ипотечные кредиты в Польше составляют 70 – 90% от стоимости квартиры. Значительную сумму придется заплатить только как первый взнос.