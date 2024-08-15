Наприклад, у Варшаві, Кракові, Гданську чи Вроцлав середня ціна за квадрат може сягати 10 000 злотих і більше. У менш населених містах середня вартість нижча – від 5 000 до 7 000 злотих.

Цікаво Захмарні ціни: скільки коштує квадратний метр у європейських містах

Як довго треба заощаджувати на квартиру у великому місті

Однокімнатна квартира у Варшаві коштує близько 350 000 злотих, у Кракові – десь 300 000 злотих.

Тим часом середня заробітна плата в Польщі становить приблизно 7 000 злотих на місяць. Після сплати всіх податків чистий дохід становитиме десь 5000 злотих.

Якщо припустити, що 50% свого доходу людина відкладає саме на квартиру, то щомісяця вона заощаджує 2500 злотих.

Щоб дізнатися, скільки часу потрібно накопичувати на квартиру у Варшаві, треба її середню вартість поділити на суму місячного заощадження. Якщо 350 тисяч злотих поділити на 2 500 злотих, вийде 140. Саме стільки місяців потрібно заощаджувати пів зарплати. Це дорівнює 11 рокам і 8 місяцям.

Чи можна взяти іпотеку

Щоб спростити процес купівлі квартири, можна взяти іпотеку. В Польщі банки надають кредити на термін до 30 років. Це допоможе зменшити щомісячні витрати, але збільшить загальну суму кредиту через відсотки.

Зазвичай іпотечні кредити в Польщі становлять 70 – 90% від вартості квартири. Значну суму доведеться заплатити лише як перший внесок.