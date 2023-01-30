Упрощенные условия покупки и более низкий залог: в Италии возобновили распродажу жилья за 1 евро

На сайте муниципалитета Сант-Элия-а-Пьянизи – небольшой итальянской коммуны с населением 1610 человек, что в провинции Кампобассо, сообщили о возможности приобрести один из 8 местных домов. Цена каждого из них символическая – 1 евро (40 гривен).

Как рассказал мэр города Бьяджо Файели, процедура приобретения недвижимости будет упрощена. Однако покупатели вынуждены внести специальный сбор.

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Какие преимущества покупки жилья по 1 евро в Сант-Элия-а-Пьянизи

Файели отметил, что теоретически один из восьми представленных домов может приобрести каждый, кто приедет в Сант-Элия-а-Пьянизи. Однако на практике все несколько сложнее. Покупатель должен учитывать ряд положений, например представить муниципалитету проект реконструкции дома в течение шести месяцев после покупки. Как и в других регионах, на все ремонтные работы власти выделят 3 года.

Мэр рассказывает, что в других регионах обязательна поручительство в 5 000 евро. В Сант-Элия-а-Пьянизи тоже просят гарантии, но речь идет о гораздо меньших суммах. Он объясняет это тем, что владельцы уже передали жилье муниципалитету. Другое преимущество – минимум ограничений по реконструкции. То есть новым владельцам необязательно возвращать исторический облик здания. К тому же несколько объектов находятся в относительно хорошем состоянии.



Большое количество жилья в регионе до сих пор в хорошем состоянии / Фото Unsplash

Какие покупатели в приоритете

Цель проекта – реорганизация существующих и приумножение новых объектов недвижимости. Параллельно власти пытаются помочь местной экономике. По этой причине каждому кандидату будут присваиваться баллы. Если, например, на одно и то же здание появится два покупателя, предпочтение отдадут тем, кто решит привлечь местных инженеров и архитекторов. Также более высокий балл получат претенденты, которые подадут кратчайшие сроки окончания ремонтных работ.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте города. После рассмотрения с покупателем свяжется нотариус, который оформит акт покупки. После этого необходимо подписать контракт с муниципалитетом. А дальше начинаются ремонтные работы.

В муниципалитет поступило около 20 заявок, среди них – от жителей США и Канады.