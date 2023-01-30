Як розповів мер міста Б'яджо Файєлі, процедура придбання нерухомості буде спрощеною. Однак покупцям все ж доведеться внести спеціальний збір.

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Які переваги купівлі житла по 1 євро у Сант'Елія-а-П'янізі

Файєлі зазначив, що теоретично один із восьми представлених будинків, може придбати кожен, хто прибуде до у Сант'Елія-а-П'янізі. Однак на практиці все дещо складніше. Покупець повинен враховувати низку положень, наприклад, представити муніципалітету проєкт реконструкції будинку протягом шести місяців після покупки. Як і в інших регіонах, на усі ремонтні роботи влада виділить 3 роки.

Мер розповідає, що в інших регіонах обовязковою є порука в 5 000 євро. У Сант'Елія-а-П'янізі також просять гарантії, але йдеться про значно менші суми. Він пояснює це тим, що власники вже передали житло муніципалітету. Інша перевага – мінімум обмежень щодо реконструкції. Тобто новим власниках необов'язково повертати історичний вигляд будівлі. До того ж кілька обєктів перебувають у відносно хорошому стані.



Велика кількість житла в регіоні досі у хорошому стані / Фото Unsplash

Які покупці в пріоритеті

Мета проєкту – реорганізація існуючих та примноження нових об'єктів нерухомості. Паралельно влада намагається допомогти місцевій економіці. З цієї причини кожному кандидату будуть присвоюватися бали. Якщо, наприклад, на одну і ту ж будівлю з'явиться два покупці, перевагу нададуть тим, хто вирішить залучити місцевих інженерів та архітекторів. Також вищий бал отримають претенденти, які подадуть найкоротші терміни закінчення ремонтних робіт.

Аби подати заявку, необхідно зареєструватися на сайті міста. Після її розгляду із покупцем зв'яжеться нотаріус, який оформить акт купівлі. Після цього необхідно підписати контракт із муніципалітетом. А далі розпочинаються ремонтні роботи.

Наразі у муніципалітет надійшло близько 20 заявок, серед них – від мешканців США та Канади.