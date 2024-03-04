Жилье за сертификат: как определяют сумму и можно ли инвестировать ее в будущую недвижимость

По госпрограмме "еВідновлення", украинцы, чей дом разрушили в результате военных действий, могут получить помощь. Речь идет о жилищных сертификатах, за которые можно приобрести новый дом.

Как определяют сумму сертификата? Можно ли использовать его для покупки недвижимости, которую только строят? На эти и другие распространенные вопросы ответил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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5 актуальных вопросов-ответов о жилищных сертификатах

Как определяют сумму компенсации за уничтоженное жилье

Сумму компенсации рассчитывают комиссии местных советов за каждый уничтоженный объект индивидуально (в соответствии с параметрами Порядка предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества).

Прежде всего они умножают утвержденную сумму стоимости 1 квадратного метра жилья на общую площадь уничтоженной квартиры или дома. Далее сумму корректируют в соответствии с коэффициентами по региону. Для квартир также учитывают количество комнат и год возведения дома.

Сумма компенсации не может быть меньше опосредованной стоимости сооружения жилья, которую Минобновления пересматривает ежеквартально.

Должны ли совладельцы уничтоженного жилья с отдельными сертификатами покупать новое жилье вместе

Нет, они не обязаны. Если совладельцы уничтоженного жилья имеют отдельные сертификаты, то они могут реализовать их отдельно. Совместную недвижимость они также могут купить. Но в обоих случаях на такое жилье наложат ограничения по продаже в течение 5 лет.

Что будет с сертификатом, если его не успели использовать за 30 дней после подтверждения бронирования средств

Сертификат остается в силе, но нужно будет подавать новую заявку на бронирование средств. Далее ждать подтверждения о том, что они есть на счету.

Как найти нотариуса, который может оформить сделку купли-продажи

Перечень нотариусов, которые имеют доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества и могут оформлять сделки купли-продажи доступен на сайте программы.

Можно ли инвестировать в будущую недвижимость за жилищный сертификат

Да. Нужно, чтобы застройщики зарегистрировали специальные имущественные права на будущую недвижимость в Государственном реестре вещных прав. После этого ее можно приобрести так же как и готовое жилье на первичном или вторичном рынке.