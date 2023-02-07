Приостановка произошла без предупреждения и привела к остановке работы нотариусов, которые могут совершать регистрационные действия по недвижимому имуществу, в частности земельных участков.

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Сделки с недвижимостью прекращены: что случилось

По данным Нотариальная палата Украины, со 2 февраля этого года по всей территории Украины был остановлен взаимный обмен информационными данными между электронными системами Государственного земельного кадастра и Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество.

В результате нотариусы не могут осуществлять нотариальную и регистрационную деятельность из недвижимого имущества, в частности, относительно земельных участков.

На рассмотрении у нотариусов находится много заявлений о госрегистрации прав, не могут быть проработаны, а права – зарегистрированы. Это может привести к нарушению сроков в сфере государственной регистрации прав.

В связи с этим НПУ обратилась в Министерство юстиции Украины, Госгеокадастр и ГП "НАИС" с просьбой сообщить, по каким причинам был прекращен взаимообмен сведениями между ДРРП и ДЗК и когда будет возобновлена их полноценная работа. Пока ответ не обнародовали.

В то же время в ведомстве предупреждают, что промедление в этой ситуации приведет к нарушению стабильной работы нотариата Украины в части совершения нотариальных действий и государственной регистрации недвижимого имущества, а следовательно и нарушение прав граждан и бизнеса.

НПУ также отмечает, что с момента обновления программного обеспечения Государственного реестра прав 26 – 27 января 2023 года сведения о зарегистрированных правах в ДРРП в ГЗК не поступили.