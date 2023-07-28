Дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами расположен в поселке Норт-Фридом, Висконсин. Он впервые появился на рынке по цене 349 900 долларов.

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Купольный дом 1970-х годов

Недавно агентка по недвижимости Даян Шоу, отвечающая за продажу дома, организовала день открытых дверей.

За час к ней пришли около 60 человек. В тот же день агент получила предложение о покупке, поэтому сейчас купольный дом ждет продажи.

Великолепный интерьер с минимальным количеством декора / Фото Realtor

Дом площадью 184 квадратных метров построили в 1976 году для единственных жильцов дома, которые сейчас его продают. Он особенный, ведь над окнами есть треугольные крыши, которые назвали "кошачьими ушками". Их, кстати, сделали не для красоты. Это остроконечное покрытие создает тень и отводит снег от окна, решая типичную проблему с изогнутой линией крыши.

Главной изюминкой в доме есть подвал. Все привыкли, что это темное холодное помещение. Однако в этом подвале есть окна, он большой и светлый.

Светлый подвал / Фото Realtor

Основная спальня расположена на первом этаже, тогда как на верхнем уровне есть две спальни и мансарда, которую можно использовать как офис. Также обустроен отдельный гараж на два автомобиля.

Поселок, где продают дом, расположен неподалеку от государственных парков, железнодорожного музея и местных виноделий. До города ехать 10 минут.