"Не живет, а выживает": девушка показала свою квартиру площадью 9 квадратов в Париже

Блогер Наталья Вега удивила зрителей, показав свою крошечную квартиру в Париже. Как студентка она пока не может арендовать комфортное жилье, поэтому снимает квартиру на 9 квадратных метров.

Девушка переехала из родного Перу в Париж в декабре 2021 года. Она начала рассказывать о своей жизни во Франции в инстаграме и собрала аудиторию в более 60 тысяч подписчиков. в одном из последних роликов – обзор крошечной квартиры.

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Как блогерша живет в крошечной квартире

На видео можно увидеть двуспальную кровать, прижатую к стене, два столика, крошечный диван, небольшой шкаф для одежды. Также в квартире есть маленькая кухня и крошечная ванная комната.

Девушке пришлось использовать каждый сантиметр пространства, чтобы поместить в одну комнату все необходимое. В частности, из-за нехватки места она использует кухонную стойку как письменный стол.

Обзор квартиры: смотрите видео

Пользователи сети начали делиться своими мыслями относительно помещения площадью 9 квадратов. Некоторые были потрясены и назвали квартиру кладовкой:

Это не квартира, а кладовка Гарри Поттера !;

!; В камере смертников в Норвегии живется в 5 раз лучше, чем здесь;

Я тоже думаю, что в тюремной камере больше места;

Она не живет в Париже, она там выживает ;

; Люди переезжают из стран 3-го мира в развитые страны, чтобы жить, как в странах 3-го мира;

Огромное уважение за то, что вы решились показать свою квартиру;

Респект девушке! Наконец-то в интернете кто-то показал реальность.

Как рассказывала Наталья, за месяц проживания в этой квартире она платит 530 долларов, то есть примерно 22 тысячи гривен.