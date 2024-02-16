В январе 2023 года начальная ставка была 20 миллионов гривен, а сейчас минимальная цена составляет 16,39 миллионов гривен. Роскошная квартира расположена на первом уровне 4-этажного исторического здания.

Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера

Квартира в историческом доме на Печерске

Общая площадь квартиры составляет 187 метров квадратов, а жилая – 127 квадратов. Внутри есть четыре комнаты, кухня, ванная комната, кладовая и гардеробная. Дизайн интерьера сразу привлекает внимание, потому что он действительно поражает роскошью.

Каждая деталь в интерьере по-особенному роскошная / Фото ГП "СЕТАМ"

Известно, что стены сделаны из керамического кирпича, а из имеющихся коммуникаций – водо- , электро-, газо- и теплоснабжения. Сам дом оборудован лифтом, домофоном и телекоммуникационной сетью.

На сайте государственного предприятия "СЕТАМ" указано, что квартиру продадут на аукционе 28 февраля.

Что известно о "Доме с гуриями"

В начале улицы Ольгинской расположен исторический дом №2/1 или "Дом с гуриями". Второе название собственность получила за необычную лепнину в виде гурий с крыльями. Исследователя говорят, что это один из удачных примеров применения в архитектуре мавританских мотивов.

Недвижимость состоит из двух разновеликих прямоугольных секций, каждая из которых рассчитана на шесть больших квартир, которые в дальнейшем перепланировали. С 1970 года "Дом с гуриями" является памятником архитектуры местного значения.