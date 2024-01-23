Спальня, в которой есть все: в Лондоне сдают в аренду особенную квартиру по низкой цене

В Лондоне можно арендовать однокомнатную квартиру по выгодной цене, однако есть определенные "но". Практически все, что нужно для проживания, владельцы поместили в одном помещении.

Квартира-студия находится в северном районе города Ноэл Парк. В объявлении ее описывают как "прекрасное соотношение цены и качества".

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Квартира с одной комнатой, в которой можно делать все

В квартире есть только два помещения – комната и туалет. В одном жилом помещении обустроили спальную и кухонную зоны, а также душевую кабину. Да, это означает, что арендатор должен есть, спать и принимать душ в одной комнате.

"Британцы, желающие одним глазом следить за плитой, одновременно быстро принимая душ, возможно, теперь нашли недвижимость своей мечты", – шутят местные журналисты.

На фото видно, что кухонная раковина и миниплита расположены в нескольких сантиметрах от кровати, а дальше стоит душевая кабина. Также в комнате есть шкаф и стиральная машина.

Кухонный уголок и душевая кабина в спальне / Фото Jam Press

Что касается арендной платы, то она достаточно низкая – всего 899 фунтов стерлингов в месяц (учитывая, что это столица Британии). В стоимость входит пользование газом, электричеством и Wi-Fi. Отдельно нужно будет оплачивать счета за воду и коммунальный налог.

В объявлении отмечают, что квартира находится в спокойном и выгодном месте. Совсем рядом есть торговый центр, а до станции метро уходить 5 минут.