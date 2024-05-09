В доме, где живут Бейонсе и Джей Зи, продают квартиру: сколько она стоит

В звездном доме в Нью-Йорке продают роскошную мансарду с двумя спальнями. Известно, что в здании имеют пентхаус Джей Зи и Бейонсе, но не только они.

В этом доме уже второй год подряд арендуют жилье также Джастин и Хейли Бибер. Теперь у жителей Нью-Йорка появилась уникальная возможность жить со звездами в одном здании. Стоить это будет 6,75 миллиона долларов.

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Просторная квартира в звездном доме

Классический угловой лофт на шестом этаже имеет площадь 295 квадратных метров. Высота потолка составляет 3,6 метра, а окон – 2,4 метра. В квартире есть частная терраса, а в доме – отдельное место для парковки.

Собственное место для стоянки это на самом деле замечательный бонус, потому что парковочные места в соседних домах стоят примерно 1 миллион долларов.

Квартиру пока обустроили как помещение с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Однако в объявлении отмечают, что места там на самом деле больше – на три или четыре спальни. В главной комнате для отдыха есть собственная гардеробная, ванная комната и терраса. Кроме частных комнат, в квартире есть кухня, большая гостиная и официальная столовая для гостей открытой планировки.

Интерьер в современном индустриальном стиле / Фото Francisco Rosario

Сам дом датируется 1924 годом, с тех пор, как в нем располагалась компания United States Rubber Company (теперь Uniroyal). Известно, что в здании есть большое частное хранилище для всех жителей, а также общая терраса на крыше с панорамным видом на город.