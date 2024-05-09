У цьому будинку вже другий рік поспіль орендують житло також Джастін і Хейлі Бібер. Тепер у жителів Нью-Йорка з'явилася унікальна можливість жити із зірками в одній будівлі. Коштуватиме це 6,75 мільйона доларів.

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Простора квартира в зірковому будинку

Класичний кутовий лофт на шостому поверсі має площу 295 квадратних метрів. Висота стелі становить 3,6 метра, а вікон – 2,4 метра. У квартирі є приватна тераса, а в будинку – окреме місце для паркування.

Власне місце для стоянки це насправді чудовий бонус, бо паркувальні місця в сусідніх будинках коштують приблизно 1 мільйон доларів.

Квартиру наразі облаштували як помешкання з двома спальнями та двома ванними кімнатами. Проте в оголошенні зазначають, що місця там насправді більше – на три або чотири спальні. У головній кімнаті для відпочинку є власна гардеробна, ванна кімната та тераса. Окрім приватних кімнат, у квартирі є кухня, велика вітальня та офіційна їдальня для гостей відкритого планування.

Інтер'єр в сучасному індустріальному стилі / Фото Francisco Rosario

Сам будинок датується 1924 роком, відколи в ньому розташовувалася компанія United States Rubber Company (тепер Uniroyal). Відомо, що в будівлі є велике приватне сховище для всіх мешканців, а також загальна тераса на даху з панорамним виглядом на місто.