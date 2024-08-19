Самая дешевая квартира в Киеве: сколько стоит жилье на цоколе в хрущевке

В Киеве квартиры по самым низким ценам предлагают в старом жилом фонде. В частности, самое дешевое жилье столицы расположено на цокольном этаже хрущевки.

В Соломенском районе продают крошечную квартиру площадью менее 25 квадратов. Это самая дешевая среди квартир, которые имеют кухню и частный санузел.

Обратите внимание Самая маленькая квартира в Киеве: за сколько продают это крошечное помещение в панельке

Сколько стоит самая дешевая квартира в Киеве

Жилье продают за 20,5 тысяч долларов. Квартира расположена недалеко от метро Берестейская.

Продам квартиру на цокольном этаже (не подвал) с окнами во двор, высоким потолком (2,8) и достаточно качественным ремонтом и бытовой техникой, а именно стиральная машина, стеклокерамическая плита, вытяжка, теплый пол по всей квартире, бойлер, современный телевизор и т.д,

– говорится в объявлении.

Кухня, спальня и туалет / Фото Obozrevatel

Вероятнее всего, это апартаменты, а не полноценная квартира. И расположены они на нежилом этаже.

Согласно Государственным строительным нормам, минимальная площадь квартиры должна составлять от 30 квадратов. Поэтому квартирой это помещение назвать действительно сложно.

Стоит отметить, что в Киеве довольно часто предлагают жилье площадью до 30 квадратов. Помещение на 20 квадратов без ремонта или на цокольном этаже в среднем так и стоят – от 21 до 24 тысяч долларов.