Самая дешевая квартира в Киеве: сколько стоит жилье на цоколе в хрущевке
Источник:Obozrevatel
В Киеве квартиры по самым низким ценам предлагают в старом жилом фонде. В частности, самое дешевое жилье столицы расположено на цокольном этаже хрущевки.
В Соломенском районе продают крошечную квартиру площадью менее 25 квадратов. Это самая дешевая среди квартир, которые имеют кухню и частный санузел.
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Сколько стоит самая дешевая квартира в Киеве
Жилье продают за 20,5 тысяч долларов. Квартира расположена недалеко от метро Берестейская.
Продам квартиру на цокольном этаже (не подвал) с окнами во двор, высоким потолком (2,8) и достаточно качественным ремонтом и бытовой техникой, а именно стиральная машина, стеклокерамическая плита, вытяжка, теплый пол по всей квартире, бойлер, современный телевизор и т.д,
– говорится в объявлении.
Вероятнее всего, это апартаменты, а не полноценная квартира. И расположены они на нежилом этаже.
Согласно Государственным строительным нормам, минимальная площадь квартиры должна составлять от 30 квадратов. Поэтому квартирой это помещение назвать действительно сложно.
Стоит отметить, что в Киеве довольно часто предлагают жилье площадью до 30 квадратов. Помещение на 20 квадратов без ремонта или на цокольном этаже в среднем так и стоят – от 21 до 24 тысяч долларов.