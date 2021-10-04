Рекордная стоимость аренды недвижимости в сентябре: сколько платят за съемное жилье в Киеве

В течение сентября 2021 на рынке Киева проведено на 8% меньше сделок по аренде недвижимости, чем в августе. Об этом сообщает "РБК-Украина" ссылаясь на данные столичного агентства недвижимости "Благовест".

Всего за первый осенний месяц в столице заключено 248 сделок. Уровень расходов на аренду составив 255 тысяч долларов.

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На рынке аренды наблюдается высокий спрос в сегменте коммерческих помещений. Спрос на квартиры в сравнение с августом немного уменьшился – много сделок было проведено в прошлом месяце. Арендные ставки остаются стабильными", – отмечает генеральный директор агентства "Благовест" Елена Биберова.

Какова стоимость аренды в Киеве

Бюджетные квартиры: до 500 долларов в месяц

Категория объектов стоимостью до 500 долларов в месяц составила 20%. Это 1- и 2-комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах столицы.

Самое бюджетное арендованное помещение – офис площадью 15 квадратных метров на улице Урловской (Дарницкий район). Стоимость коммерческой недвижимости составляет 5700 гривен в месяц.

2-комнатную квартиру площадью 53 квадрата арендовали в переулке Госпитальном (Печерский район) по цене 7 560 гривен в месяц.

1-комнатная квартира площадью 30 квадратов на улице Героев Севастополя (Соломенский район) арендована за 10 800 гривен в месяц.

На улице Приречной (Оболонский район) арендовали 1-комнатную квартиру площадью 35 квадратных метров за 13 500 гривен в месяц.

Квартиры за 500 – 1000 долларов в месяц

В ценовом диапазоне 500 – 1000 долларов в месяц проведено 58% операций. В этой категории фаворитами были 2 – 3-комнатные квартиры в Голосеевском и Печерском районах.

За 14040 гривен в месяц арендовали 2-комнатную квартиру площадью 60 квадратных метров на улице Верховинной (Святошинский район).

За 18900 гривен в месяц можно поселиться в 2-комнатной квартире площадью 73 квадратных метра на улице Б. Хмельницкого (Шевченковский район).

За самую високую сумму в указанном ценовом диапазоне – 27 тысяч гривен в месяц возможна аренда на улице Златоустовской (Шевченковский район). Здесь арендовали 1-комнатную квартиру площадью 40 квадратов в новостройке. За аналогичную сумму арендовали нежилое помещение площадью 60 квадратов в Подольском районе.

Квартиры от 1000 до 2500 долларов в месяц

В ценовом диапазоне от 1000 до 2500 долларов в месяц доля сделок составила 16%. Среди самых популярных районов – Печерский и Шевченковский.

На улице Коновальца (Печерский район) арендовали 2-комнатную квартиру площадью 71 квадратных метров за 29700 гривен на месяц.

В селе Лесники (Киево-Святошинский район) арендовали дом площадью 146 квадратов за 48 600 гривен на месяц.

За 59 400 гривен в месяц арендовали 2-комнатную квартиру площадью 70 квадратов в новом доме на улице Антоновича (Голосеевский район).

Самым дорогим стало нежилое помещение площадью 109 квадратных метров на улице Кирилловской (Подольский район), которое арендовали за 67 500 гривен в месяц.

Элитные квартиры от 2500 долларов в месяц

В категории элитных объектов от 2500 долларов в месяц доля сделок составила 6%. Здесь наиболее популярными стали Печерский и Голосеевский районы.