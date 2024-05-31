Помещение расположено в доме закрытого типа на улице Ивана Франко. Интерьер жилья выполнен по дизайнерскому проекту, а мебель – мировых брендов. Об этом сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Квартира площадью 168 квадратных метров занимает два последних этажа в доме. В квартире есть три изолированные комнаты, большая гостиная с зонированной кухней, большая гардеробная, три санузла, два балкона и терраса.

Согласно данным объявления, ремонт в квартире владельцы делали для себя, но по неизвестным причинам решили ее продать. То есть в квартире еще никто не жил.

Интерьер в современном стиле / Фото OLX

Квартира готовилась для собственного проживания, поэтому был сделан максимально качественный и дорогостоящий ремонт по оригинальному дизайнерскому проекту, который существенно выделил это помещение из бело-черно-серых предложений на рынке,

– отмечают в объявлении.

Дом, в котором расположена квартира, находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Точная стоимость квартиры – 830 тысяч долларов.