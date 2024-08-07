Где живет Злата Огневич: загляните в стильную и уютную квартиру певицы в Киеве

Пока большинство звезд живет в загородных домах в известных киевских селах, Злата Огневич поселилась в шумном Киеве. Певица не меняет апартаментов уже примерно 10 лет.

Злата Огневич проживает в элитных апартаментах на Печерске. Как она сама ранее рассказала, эту квартиру ей подарили родители, передает Недвижимость 24.

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Стильная квартира Златы Огневич в столице

Сначала это была двухкомнатная квартира, но певица решила переобустроить ее в однокомнатную с кухней-студией. Площадь квартиры составляет 79 квадратных метров.

Апартаменты Огневич в светлых оттенках и с минимумом мебели, потому что артистка любит иметь много свободного пространства.

Звезда часто публикует видео на своей инстаграм-странице, на которых можно разглядеть интерьер помещения. Например, на кухне певица снимает свои рецепты, а в спальне – ежедневные или праздничные образы.

Для кухни Огневич выбрала серые стены и светло-бирюзовую мебель. Рабочие поверхности – белые, как и кухонный остров.

Злата Огневич готовит своей кухне: видео

В спальне также преобладают нейтральные оттенки, а именно белый и серый. Кроме кровати и гардероба, в комнате Златы есть творческий уголок с живыми растениями и картинами.

Певица подбирает образ в спальне: видео

Родители певицы решили подарить ей квартиру после того, как продали свою недвижимость в родном Крыму, а именно в Судаке.