Жутко и изысканно: квартиру знаменитости продают через 13 лет после ее смерти
Источник:New York Post
Многие квартиры на рынке недвижимости появляются после смерти их владельцев. Некоторые из них были известными звездами и жили в соответствующих изысканных условиях.
Следовательно в руки агентов недвижимости попал и дом американской танцовщицы и актрисы Лены Хорн.
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Агенты пытаются продать элитную квартиру звезды
На Манхэттене квартира Лены Хорн, которая умерла еще в 2010 году, ищет нового владельца. Актриса запомнилась в киномире своей семидесятилетней карьерой, женщина также была активисткой и боролась за гражданские права.
Известно, что Лена за свою жизнь приобрела пять квартир. Помещение на территории Верхнего Ист-Сайда она использовала как рабочее место. Выставила на продажу недвижимость, площадью 279 квадратных метров, дочь Гейл Люмет Бакли еще в 2018.
Квартира звезды / Фото New York Post
Тогда его приобрели за 850 тысяч долларов. Владельцы существенно обновили бывший офис Хорн: расширили кухню, добавили нестандартные шкафы, столешницы, новую бытовую технику. В квартире появилась большая гостиная с обеденной зоной, обновленная спальня и комната для прачечной.
Будущим покупателям помещение вместе со стильным дизайном обойдется в миллион долларов.
Гостиная выглядит уютно / Фото New York Post
Спальня в квартире / Фото New York Post
Кухня и обеденная зона / Фото New York Post
Ванная комната в элитной квартире звезды / Фото New York Post