Как свидетельствуют данные исследования от консалтинговой компании Deloitte, больше всего за год выросли цены на жилье в Чехии. Великобритания стала самой дорогой страной по ценам на новые квартиры в 2021 году, а Босния и Герцеговина продемонстрировала самую доступную стоимость квадратных метров.

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Обзор европейского жилья: что известно об индексе недвижимости от Deloitte

Масштабное исследование цен на недвижимость на международном рынке охватило 23 страны и 68 городов Европы. Аналитики сопоставили данные за 2021 и 2022 годы, а также поделились прогнозами по стоимости жилья в грядущем году. Так, по их мнению, доступность недвижимости будет оставаться главной проблемой для населения большинства стран Европы.

5 стран Европы с самым дорогим жильем



Средняя стоимость новостроек в Европе / Инфографика Deloitte

Самые высокие цены на квартиры в новостройках зафиксированы в Великобритании. Стоимость квадратного метра здесь составляет около 4 905 евро.

Также в пятерку лидеров вошли:

Австрия – 4 782 евро,

– 4 782 евро, Франция – 4 639 евро,

– 4 639 евро, Германия – 4 600 евро,

– 4 600 евро, Нидерланды – 3949 евро за квадратный метр.

При этом самым дорогим городом для покупки недвижимости оказался Париж со стоимостью 13 462 евро за квадратный метр.

Лидерами роста цен на жилье стали словацкий город Кошицы, где с 2021 года цены на недвижимость повысились на 38,2%, нидерландский Роттердам, где зафиксирован рост на 27,7% и Прага с ростом на 20.13%.

Самые дешевые страны Европы для покупки жилья

Самое дешевое жилье можно купить на Балканах. Средний ценник на квартиру с первичного рынка в Боснии и Герцеговине не превышает 1000 евро за квадратный метр.

Квартиру до 2 000 евро за квадратный метр можно купить в:

Латвии – 1 726 евро,

– 1 726 евро, Польши – 1 729 евро,

– 1 729 евро, Португалии – 1 537 евро,

– 1 537 евро, Сербии – 1 520 евро,

– 1 520 евро, Румынии – 1266 евро за квадратный метр.

В то же время, самое доступное жилье для резидентов страны предлагает Дания, Португалия, Бельгия и Норвегия. Чтобы купить квартиру в новостройке граждане должны отложить 4 – 6 годовых заработных плат.