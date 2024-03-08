Однокомнатная квартира на вторичке: сколько стоит такое жилье в разных областях

За зиму стоимость однокомнатного вторичного жилья в основном выросла. Самая дорогая средняя цена зафиксирована в Киеве, а самая дешевая - на Херсонщине.

Если сравнивать цены февраля до декабря, то наибольший рост цен на вторичные квартиры зафиксировали в Волынской и Житомирской областях – на 12% и 13%. Об этом сообщают аналитики украинского маркетплейса DIM.RIA, передает 24 Канал.

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Какие цены на вторичные квартиры во всех областях

В Киеве, где средняя стоимость является наибольшей, однокомнатная квартира стоит около 93 072 доллара. В течение зимы цена выросла почти на 5%.

На втором месте – Львовская область, где стоимость вторичного жилья с одной комнатой составляет 69 255 долларов. На третьем месте оказалась Винницкая область со средней стоимостью в 52 838 долларов США. Почти такую же цену зафиксировали также на Закарпатье – 52 603 доллара.

В тройку областей с самой низкой ценой на однокомнатное жилье вошли:

Николаевская – 23 425 долларов;

Запорожская – 22 962 доллара;

Херсонская – 20 138 долларов.

Цены на однокомнатную квартиру на вторичке / Фото DIM.RIA

Как изменились цены в новостройках за зиму

По состоянию на конец февраля самая высокая средняя цена за квадрат зафиксирована в столице – 51 955 гривен. Если сравнивать стоимость в феврале к декабрьской, то цена выросла на 2%.

На втором месте по цене идет Закарпатье, где квадрат примерно стоит 43 073 гривен. На третьем – Львовщина с ценой в 40 818 гривен за квадратный метр.

Больше всего средняя стоимость за зиму снизилась в Полтавской области – на 7% за квадрат. Также цены немного уменьшились на Житомирщине. Во всех остальных областях – выросли.