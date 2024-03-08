Якщо порівнювати ціни лютого до грудня, то найбільше зростання цін на вторинні квартири зафіксували у Волинській та Житомирській областях – на 12% та 13%. Про це повідомляють аналітики українського маркетплейса DIM.RIA, передає 24 Канал.

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Які ціни на вторинні квартири в усіх областях

У Києві, де середня вартість є найбільшою, однокімнатна квартира коштує близько 93 072 долари. Протягом зими ціна зросла майже на 5%.

На другому місці – Львівщина, де вартість вторинного житла з одною кімнатою становить 69 255 доларів. На третьому місці опинилася Вінницька область із середньою вартістю в 52 838 доларів США. Майже таку ж ціну зафікcували також на Закарпатті – 52 603 долари.

До трійки областей з найнижчою ціною на однокімнатне житло увійшли:

Миколаївська – 23 425 доларів;

Запорізька – 22 962 долари;

Херсонська – 20 138 доларів.

Ціни на однокімнатну квартиру на вторинці / Фото DIM.RIA

Як змінилися ціни в новобудовах за зиму

Станом на кінець лютого найвища середня ціна за квадрат зафіксована у столиці – 51 955 гривень. Якщо порівнювати вартість в лютому до грудневої, то ціна зросла на 2%.

На другому місці за ціною йде Закарпаття, де квадрат приблизно коштує 43 073 гривень. На третьому – Львівщина з ціною в 40 818 гривень за квадратний метр.

Найбільше середня вартість за зиму знизилася в Полтавській області – на 7% за квадрат. Також ціни трішки зменшилися на Житомирщині. У всіх інших областях – зросли.