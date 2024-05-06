Дешевле ли квартиры на высоких этажах: риелтор о ценах в Киеве: риелтор о ценах в Киеве

На формирование цены за жилье влияет множество факторов: расположение квартиры относительно метро, состояние квартиры, наличие ремонта и тому подобное. Риелтор рассказала, учитывают ли еще то, на каком этаже размещено помещение.

Этажность часто учитывают, когда формируют цену на недвижимость. А во время войны этот фактор приобрел особое значение.

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На высоких этажах квартиры бывают дешевле

Столичный риелтор Людмила Колесник говорит, что до войны лучшим считалось жилье на высоких этажах. В Киеве постоянно рекламировали квартиры с панорамным видом на Киев, и они были значительно дороже. Зато помещения на первых этажах были дешевле.

С начала полномасштабного вторжения квартиры на самых высоких этажах почти не покупают из-за постоянной угрозы обстрелов и атаки шахедов.

Если есть, например, квартира на 25-м этаже в 25-этажном доме, то продать ее будет труднее. Это важно именно при покупке, а вот при аренде играет уже не такую важную роль,

– говорит риелтор.

Специалист по недвижимости отмечает, что цена за аналогичное жилье на высоких и низких этажах может отличаться на 3 – 4 тысяч долларов. На высших этажах квартиры часто дешевле, а до десятого этажа – дороже.

"Сейчас рынок диктует покупатель"

Риелтор говорит, что в Киеве покупателей жилья не так много, как было раньше. Это связано прежде всего с неопределенностью из-за войны. Поэтому продавцы часто соглашаются на условия покупателей и снижают цену. "Рынок диктует покупатель", – говорит специалист.

Если покупатель готов купить, но дает более низкую цену, то владелец за такую сумму и продает. Например, недавно продавец выставил квартиру за 89 тысяч долларов, а продал за 85,

– поделилась риелторша.

Во время войны люди часто спрашивают о наличии укрытия в доме или рядом с ним – для них это действительно очень важно.