Поверховість часто враховують, коли формують ціну на нерухомість. А під час війни цей фактор набув особливого значення.

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На високих поверхах квартири бувають дешевші

Столична рієлторка Людмила Колєснік каже, що до війни найкращим вважалося житло на високих поверхах. У Києві постійно рекламували квартири з панорамним виглядом на Київ, і вони були значно дорожчі. Натомість помешкання на перших поверхах були дешевші.

З початку повномасштабного вторгнення квартири на найвищих поверхах майже не купують через постійну загрозу обстрілів та атаки шахедів.

Якщо є, наприклад, квартира на 25-му поверсі у 25-поверховому будинку, то продати її буде важче. Це важливо саме при купівлі, а от при оренді грає вже не таку важливу роль,

– каже рієлторка.

Фахівчиня з нерухомості зазначає, що ціна за аналогічне житло на високих і низьких поверхах може відрізнятися на 3 – 4 тисяч доларів. На вищих поверхах квартири часто дешевші, а до десятого поверху – дорожчі.

"Зараз ринок диктує покупець"

Рієлторка каже, що в Києві покупців житла не так багато, як було раніше. Це пов'язано насамперед з невизначеністю через війну. Тому продавці часто погоджуються на умови покупців і знижують ціну. "Ринок диктує покупець", – каже фахівчиня.

Якщо покупець готовий купити, але дає нижчу ціну, то власник за таку суму і продає. Наприклад, недавно продавець виставив квартиру за 89 тисяч доларів, а продав за 85,

– поділилася рієлторка.

Під час війни люди часто запитують про наявність укриття в будинку чи поруч з ним – для них це справді дуже важливо.