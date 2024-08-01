Если в январе цена была на уровне 49,2 тысячи гривен, то сейчас составляет 51,2 тысячи гривен. А вот на вторичные квартиры цены наоборот снизились – с 63 тысяч долларов до 60 тысяч за однокомнатную.

Обратите внимание Где в Украине самые высокие цены на аренду квартир: список самых дорогих городов

Новые квартиры выросли в цене

Стоимость зависит от многих факторов: расположения, класса ЖК, этажности и даже вида из окна квартиры.

В ЖК экономкласса средняя стоимость квадратного метра составляет 40,6 тысячи гривен, комфорт – 43 тысячи гривен, бизнес – 72,1 тысячи гривен, а премиум – 110,5 тысячи гривен.

Большинство новостроек – это именно комфорт-класс. Я продавал объект в ЖК эконом-класса за Киевом, недалеко от Теремков. Это как только что построенная хрущевка,

– говорит киевский риелтор.

Согласно данным ЛУН, на вторичке стоимость квадрата в панельке или хрущевке – 1100 долларов. А в новостройке – 1800 долларов. Самые высокие цены на квадратный метр в дореволюционных домах – 2200 долларов. В основном это исторические дома в центре.

В хрущевках покупают сейчас в основном поколение бумеров, которое всю жизнь прожило в таких же квартирах и не планирует что-то менять. Я, например, три дня назад продал хрущевку пенсионерам-переселенцам. У них были накопления и дети помогли. Выбирали что-то очень доступное, чтобы не выше третьего этажа,

– делится риелтор.

Однако на старый жилой фонд периодами снижается спрос. Тогда новостройки после ввода дома в эксплуатацию только дорожают.