Запрос изменился: какие квартиры в новостройках украинцы готовы покупать сейчас

Сейчас украинцы все чаще отказываются от классических квартир в пользу европланировок. Каждый второй покупатель выбирает жилье не только по количеству спальных комнат, а также имеет и другие требования.

Обязательным "атрибутом" покупатели отмечают просторную кухню-гостиную от 17 квадратов как отдельное общее пространство. Об этом сообщила концептологиня группы компании DIM Алена Пискунова, ссылаясь на результаты исследований потребительского спроса на первичном рынке, передает Недвижимость 24.

Обратите внимание Раньше его поглощал беспорядок: как заброшенный дом превратили в уютное гнездышко

У украинцев изменились критерии выбора жилья

"Если вы ищете ликвидную планировку, актуальными сейчас и на перспективу будут "еврооднушки" в пределах до 50 квадратов, "евродвушки" – до 65 квадратов и евроформаты трехкомнатных квартир до 90 квадратов", – поделилась наблюдениями специалист.

Украинцы сейчас хотят иметь просторные кухни-гостиные, вместительные гардеробы в коридорах и рядом со спальнями, которые при этом не будут "съедать" личное пространство.

Что касается выбора дома, где расположена квартира, то покупатели рассматривают наличие подземных паркингов, которые можно использовать как укрытие.

Однако из всех жилых комплексов Киева и ближайшего пригорода, которые сейчас строят, только 37% могут предложить такой формат.

Почему покупатели выбирают сейчас именно такие квартиры

Во-первых, из-за внутренней миграции и объединения нескольких поколений в одной квартире. Чем больше человек проживает, тем больше места нужно. Во-вторых, из-за дистанционной работы и гибридного формата обучения. Люди, которые проводят большинство своего времени дома, хотят лучшего комфорта.

Кроме того, желание как можно больше времени проводить в семейном кругу побуждает искать просторную общую комнату, например кухню-гостиную.