В Киеве дешевеют квартиры в новостройках: какие сейчас цены и с чем это связано

В Киеве снизилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках в течение последнего месяца. Поэтому купить квартиру теперь можно дешевле.

Существует несколько факторов, которые повлияли на падение цен на первичном рынке. Об этом сообщил риелтор и эксперт по недвижимости Александр Бойко.

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Почему стоимость квадрата в новостройках снизилась

По его словам, одна из причин – уменьшения спроса. Дело в том, что из-за экономической неопределенности многие потенциальные покупатели откладывают решение о приобретении жилья.

Эта тенденция стала заметной на рынке, и есть несколько факторов, которые могли повлиять на такое изменение. Ситуацию на рынке нового жилья в Киеве можно охарактеризовать как динамичную и зависимую от многих внешних и внутренних факторов,

– сказал Бойко.

Еще один фактор, повлиявший на падение цен, – конкуренция между застройщиками. Компании могут снижать цены, чтобы привлечь больше покупателей и стимулировать продажи.

Влияют также и сезонные факторы. В летние месяцы рынок традиционно менее активен, чем, например, осенью. Это также способствует временному снижению стоимости.

"Падение цен является показателем определенной коррекции рынка после периода стабильного роста. Важно отметить, что спрос на новостройки без ремонта или дома, еще не введены в эксплуатацию, почти отсутствует. Покупатели в приоритете выбирают недвижимость с ремонтом или в жилом состоянии, поэтому застройщики вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей", – добавил эксперт.

Сколько стоит квадратный метр на первичке в Киеве

Согласно данным платформы M2bomber, за последний месяц средняя стоимость упала на 14,31%. Если в мае квадратный метр стоил 58,7 тысячи гривен, то в июне – 50,3 тысячи гривен.

Самые дорогие квартиры в новостройках предлагают в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Оболонском районах. А квартир с самыми низкими ценами больше всего в Деснянском, Соломенском и Дарницком районах Киева.