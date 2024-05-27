Продавцы снижают цены: сколько сейчас стоят квартиры на вторичном рынке в Одессе

Цены на вторичные квартиры в Одессе выше, чем в Николаеве или Харькове. Однако в последнее время владельцы снижают стоимость, потому что количество предложений увеличивается, и продать жилье становится труднее.

Директор местного агентства по недвижимости говорит, что предложений на рынке действительно много. Часть продавцов готова снижать стоимость даже на 20 – 30%, чтобы продать.

Обратите внимание Покупка недвижимости в рассрочку: что это за способ приобретения квартиры и каковы его преимущества

Какие цены на квартиры в Одессе

Например, трехкомнатную квартиру площадью 56 квадратов на Черемушках продают за 26 тысяч долларов. Однако окончательная цена может быть ниже, ведь владельцы сейчас готовы к торгу.

Однокомнатная в Хаджибейском районе стоит 16,5 тысяч долларов, хотя недавно такая стоимость была большой редкостью. И вообще квартиры до 20 тысяч долларов в Одессе было почти невозможно найти.

По данным DIM.RIA, течение апреля квартиры на вторичном рынке в Одессе почти не изменились (-0,4%). Очевидно, более низкие цены появляются позже, во время коммуникации продавцов с покупателями.

Где сейчас выгодно покупать квартиры с целью инвестиций

Теперь инвесторы "переезжают" в центральные города, ведь там вкладывать в недвижимость значительно выгоднее. Например, в Житомире однокомнатную квартиру можно сдать в аренду за 10 – 12 тысяч гривен. Это почти такая же цена, как в Киеве, но инвестировать в жилье в столице значительно дороже. Срок окупаемости в Киеве тоже будет длиннее, чем в Житомире.

В Полтаве тоже сдают квартиры по 12 тысяч гривен в центре города. Если жилье с дизайнерским ремонтом, то стоимость будет достигать вообще 20 тысяч. В то же время инвестировать в квартиры в Полтаве дешевле, чем, например, в западных городах.