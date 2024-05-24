В западных регионах цены растут, а в восточных и южных – падают. Но не стоит забывать о "золотой середине" – города, куда сейчас переезжают многие украинцы.

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Аренда в Житомире существенно подорожала

В Житомире цены на жилье уже сравнивают со столичными. Растет также средняя стоимость в Полтаве и Кропивницком. Если раньше инвесторы вкладывали средства в квартиры западных городов, то теперь они "переезжают" в центральные города.

Например, в Житомире однокомнатную однокомнатную квартиру реально сдать в аренду за 10 – 12 тысяч гривен. Это почти такая же цена, как в Киеве, если не выше. В то же время в Киеве то же жилье будет стоить инвестору значительно дороже, и срок окупаемости будет длиннее.

В Полтаве похожая ситуация

Выгодным городом для инвесторов будет Полтава, где сейчас также растут цены на аренду. Например, однокомнатную квартиру в центре сдают в аренду за 12 тысяч гривен, а если это помещение с дизайнерским ремонтом и в новостройке, то предлагают даже за 23,5 тысячи гривен.

В целом цены на аренду в Полтаве стартуют от 6 тысяч гривен. Однако риэлторы прогнозируют, что они тоже будут повышаться из-за недостатка квартир на рынке аренды.

Руководитель полтавского агентства недвижимости Марина Сумар говорит, что люди инвестируют в квартиры, делают там ремонты, сдают в аренду. На взгляд риелтора, такие действия могут спровоцировать рост цен на жилье в Полтаве на 5 – 10%.